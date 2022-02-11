高雄55歲擔任貨車司機的許姓男子去年涉犯傷害罪，誤以為檢方以不起訴處分偵結，但卻突然收到法院開庭通知，許男10日前往高市警鳳山分局南成派出所詢問案情，經警方查詢身分後，竟發現許男是高雄地檢署發布的通緝犯，警方立即將許男逮捕並移送地檢署偵辦。

許男10日晚間8時許獨自騎乘機車到南成派出所，下車後拿著司法文書領取通知單詢問案情，向警方表明自己已獲不起訴處分，並不斷要求警方在通知單上簽名，但警方發現許男自稱不起訴卻拿到高雄地院發出的通知書，認為事有蹊蹺，便對許男展開調查。

南成派出所所長林卓材利用警用電腦查詢許男身分，查出許男是高雄地檢署於去年12月20日發布傷害案的通緝犯，立即從所內衝出並將許男帶返所內調查，當時許男驚嚇不已，並向警方表示，「自己怎麼可能是通緝犯，他去年11月來警局領司法文書都沒事」但警方仍將許男逮捕偵訊並移送歸案。

事後，許男向警方供稱，自己因工作關係在外四處租房，直到前幾天前房東通知，有一封紅色法院司法文書通知單要他領取，才在當晚從屏東騎機車跟前房東拿取，許男覺得很奇怪，明明已經獲不起訴處分，卻又拿到通知單，才前來派出所向警方詢問案情，未料，該案還在偵辦當中，是自己誤以為獲不起訴，才會因為沒有出庭而被地檢署通緝，警方提醒民眾應隨時注意住居所地址變更，以免因屢傳未到而遭法院通緝。