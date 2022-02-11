張男（左二）年前騎車「犁田」受重傷，童綜合跨院裝葉克膜搶救一命，今天出院切蛋糕慶祝。（陳淑娥攝）

台中市21歲張姓男子年前騎機車犁田受到重大撞擊，急送衛福部豐原醫院搶救，傷者肺與肝臟大量出血，血氧濃度剩72％，且不斷咳出鮮血命垂危，童綜合葉克膜團隊40分鐘內抵達豐醫並成功置放葉克膜後協助心肺功能運作，經過2周治療，張男11日順利出院，感謝童綜合從鬼門關前救回生命。

張男1月28日騎車「犁田」受重傷，送豐原醫院時呈現呼吸困難、呼吸喘、休克，血氧濃度剩72％（正常值≧ 95％），且不斷咳出鮮血命垂危，患者因胸部挫傷造成嚴重肺出血，以及肝臟第二級出血，期間雖經大量輸液及輸血，血壓最低降至52／37 mmHg。

童綜合副院長吳肇鑫表示，童綜合去年起與豐原醫院建立「緊急葉克膜（體外心肺循環機）跨院快速反應合作機制」，豐醫啟動連繫後，大約40分鐘，童綜合葉克膜團隊已抵達豐醫心導管室，由重症醫學部主任李志賢幫患者置放葉克膜，徹底改善因肺出血造成嚴重的缺氧問題。

另外，葉克膜已經置放成功當下，仍然連繫不上在外工作的家屬，但救命刻不容緩，醫療團隊評估患者情況沒有辦法耽擱，只能一邊採取必要的急救措施、一邊繼續透過警方聯絡家屬，最後由豐東派出所的員警聯繫上，也在家屬同意下轉院到童綜合加護病房進行後續治療與照顧。

童綜合重症醫學部主任李志賢指出，嚴重外傷病人置放葉克膜是相當困難與複雜，為了讓機器運轉順利不會凝血阻塞，本來需要使用抗凝血劑，因患者肺部和肝臟都有破裂出血，抗凝血劑只能非常謹慎單次小量使用，一方面不能讓血液在葉克膜維生系統中凝固，另一方面又希望肺部撞擊傷和肝臟撕裂傷大出血止住。

在童綜合醫療團隊的治療照顧下，患者在意外發生後5天移除葉克膜，並在當天下午也移除氣管內管及呼吸器，住院兩周後，11日終於康復出院。張姓患者寫下卡片給兩院醫護人員，感謝醫護在鬼門關前將他拖回來，救回一命。

吳肇鑫表示，葉克膜團隊需要高階的設備，專業醫護團隊和照護經驗，才能提供給病人最好的治療，但是只有少數的大型醫院才擁有葉克膜團隊。豐原醫院和童綜合「緊急葉克膜跨院快速反應合作機制」，就是在病人最危險的當下，採用「病人不動、醫療團隊動」方式救人，等裝上葉克膜後病情稍穩定，再視情況需要啟動轉院流程，已符合病人最大利益，目前已執行3例搶救。

童綜合心臟外科權威鄭伯智副院長指出，童醫院為了貫徹（病患優先）原則，急診室常備一組葉克膜外還有一輛5G通訊超大救護車，就是希望能盡全速抵達現場，搶救能救治的患者。這次患者能夠迅速從傷害中復原，除了屢建奇功的葉克膜外，李志賢豐富的臨床經驗與當機立斷，也是成功的關鍵因素。