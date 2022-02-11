全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技旗下電競品牌XPG，推出具備Cybenetics與80 PLUS白金等級認證的全模組化電源供應器XPG CYBERCORE。電源供應器內置的風扇採用與Nidec共同打造的XPG VENTO PRO 120 PWM高效能風扇，創新結構設計與日製精工滾珠軸承，運轉時能有效發揮高風壓與低噪的散熱表現，打造業界第一白金電源供應器。

XPG CYBERCORE通過Cybenetics與80 PLUS白金等級認證，於50％負載115Vac情況下，能以高達92.91％的轉換效率提供電源穩定輸出，高於白金認證基準的92％轉換效率，絕佳穩定的效能和高效轉換率可滿足高階系統的市場需求。

此外，XPG CYBERCORE搭載XPG VENTO PRO 120 PWM高效能風扇，運轉時能有效發揮高風壓與低噪的散熱表現，且風扇採用Nidec專利靜音結構設計，搭配日系雙滾珠軸承，在嚴峻的60℃高溫下，MTBF（壽命均值）依然能達到60000小時的運作，持續穩定散熱。XPG CYBERCORE內建智慧風扇溫控功能，在低負載的狀況下，風扇為零轉速，直到負載達近30％才會啟動轉速散熱，不僅能達到靜音效果，也能延長產品壽命。

XPG CYBERCORE使用全日系105℃電容與DC to DC電路架構設計，能有效降低雜訊，確保電源能充分發揮效能、穩定度及使用壽命的絕佳表現。其電源輸出效能透過先進電源管理IC進行最佳化的監控與調校，有效控制電壓準位、保護機制和電源輸出的穩定性，更搭配交換式Interleaved PFC高電源轉換率設計，功率因數值高達0.99，使電壓輸出不隨電流波動變化，能有效調整負載的輸出電壓，進而提升電源供應器的整體效能。XPG CYBERCORE全模組化線材設計提供玩家快速組裝的便利性，安裝時只需因應需求裝置接線，輕巧體積，長度僅16公分，方便玩家靈活運用機殼內的空間。