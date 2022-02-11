11日環境風場轉為偏東風，中部以北，擴散條件良好；雲嘉南以南風速較弱，且混合層高度低，整體擴散條件差，污染物較易累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料顯示，11日東北季風稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南地區風速偏弱，擴散條件差，易有污染物累積；清晨西半部地區、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來一週，11日至12日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差；13日另一鋒面接近，14日鋒面通過及東北季風再增強，降雨機率提升，污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質可望逐漸好轉；15日至16日受東北季風影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。