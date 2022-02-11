中華電信獨家推出全新來電「影音鈴聲秀」服務，大秀鈴聲新型態，手機來電響起時不再只有鈴聲，螢幕同時播放專屬影音，每月可下載4支影片，包含最熱門的五月天、告五人、周興哲等人氣歌手正版授權MV、電音與春節主題影片等。

西洋情人節即將到來，還能錄製浪漫專屬影音表情意。

中華電信表示，「影音鈴聲秀」每週更新MV、動畫影音選擇，還能自錄影音創造專屬影音鈴，初期支援Android 9.0（含）以上作業系統。

歡慶服務上線，中華電信提供多元優惠方案，申辦行動加值「好康三部曲」方案，可享連續一整年月租銅板價79元優惠（原價99元）。另有「新加值嚴選好禮方案」，前2個月每月19元優惠體驗價。

即日起申辦「影音鈴聲秀」年約方案，並至活動網站完成登錄後可再參加抽獎，有機會獲得三星折疊式智慧型手機（價值30000元）、台北老爺一泊二食（價值5088元）、foodpanda購物金。

3月6日前申辦「影音鈴聲秀」任一方案，並下載告五人專區影音鈴影片後至活動網站登錄，有機會抽中告五人親筆簽名專輯、外送券與超商禮券等。