在美國任職拜登公共政策與行政學院研究員的陳姓女子，被一起住在美國的老公吳姓男子發現，2019年她回台灣參加研討會時，認識邱姓男子，陳女與邱男互傳親密訊息有婚外情，吳提告求償，台北地方法院認定陳、邱逾越一般男女社交分際判決連帶賠償20萬元。可上訴。

能源與環境政策的陳姓女博士，與吳男及2名未成年子女共同生活在美國賓夕法尼亞州，但吳男指控，陳女到台灣參加研討會認識邱男，之後陳女回美國與對方保持傳送訊息和視訊聯絡並有曖味內容，甚至拍攝親密沙龍照。

吳男指控，邱男傳訊給陳女「我抱熊熊睡，覺得你在，很溫暖」時，陳女回傳愛心貼圖，邱男後來又傳「很喜歡你昨天睡飽飽的樣子」，陳女也回「你有機會看到我睡飽，但你都沒讓我睡」，且2人曾一起出遊、慶生、看電影等，須連帶賠償他精神慰撫金100萬元。

台北地院認為，陳女及邱男逾越一般男女社交分際而為親密交往之行為，足以破壞吳的婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，已侵害吳的配偶關係之身分法益，判決陳女及邱男須連帶賠償吳男20萬元。