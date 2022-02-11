汐止可不可手搖飲料店女店員（案19492）昨確診，新北市衛生局公布個案足跡，只見她除了去過屈臣氏、麥當勞與全聯外，其餘足跡皆是在可不可飲料店打工，且過年9天連假裡面，她竟然只有大年初四那天休息，讓不少網友看了心疼直呼，過年上班好辛苦，年輕人真的好拚。

新北市昨增17例本土，其中有一例在汐止，為可不可中興店的女店員（案19492），個案為20多歲台灣女性，在2月3日出現咳嗽症狀，2月9日就醫接受採檢，2月10日確診，並且已打過兩劑BNT疫苗。

新北衛生局昨也公布女店員的足跡，只見她曾去過屈臣氏、麥當勞、全聯與超商；過年期間（1月31日至2月6日）她幾乎都待在可不可汐止中興店上班，只有大年初四（1月4日）休息1天。對此，可不可汐止中興店昨也在臉書官網發文表示，為了配合指揮中心的防疫政策，本店將在2月10日至2月23日暫停營業14天，並在停業期間全面配合清潔消毒。

可不可飲料店女店員足跡。（圖／新北市衛生局提供）

針對手搖飲料店一案，昨（10日）連夜篩檢了19位相關接觸者，其中有一名同事快篩陽性，今PCR陽性確診，春節期間有南部旅遊史，感染源釐清中，其他個案都已居家隔離。

由於個案足跡單純，且過年都在工作，也讓不少網友超心疼，「看了足跡只覺得他也很衰，過年要上班還被染疫」、「過年上班好辛苦」、「感覺是很拚的年輕人，加油」、「足跡都這麼單純了，怎麼還會染疫」、「年輕人感覺好辛苦，過年也沒得休」、「過年只有休初四，真的辛苦了」。