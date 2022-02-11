國民黨11日辦理「守護人民食安、國民黨全力把關」全台22縣市同步記者會。台東縣黨部主任委員、台東縣議長吳秀華號召黨團議員在議會高喊「核食侵害國人健康的風險」，她說，民進黨政府為了能參與多邊經貿組織，不惜犧牲台灣人民健康，議會與縣府將全力嚴格把關。

「民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式，開放日本福島核食進口」，吳秀華強調，韓國至今對日本福島疑慮食品仍停止進口，民進黨政府卻為了能參與多邊經貿組織，犧牲台灣人民健康。

議會黨團配合黨中央將推動「學校衛生法」修法，並與縣府共同落實「食品安全管理自治條例」相關規定，加強稽查。台東縣議會國民黨團書記長章正輝說，絕對不允許縣內有任何食安風險，站在議會監督立場，會要求衛生局全力稽查工作，捍衛縣民健康。

為縣民食安把關，台東縣衛生局擬規畫比照「萊豬」模式，業者應在相關原料食品應於外包裝、菜單註記，或使用標籤、立牌等方式標示原產地，標示不清或標示不實，依食安法開罰。

衛生局指出，中央宣布鬆綁對福島周邊食品管制措施，縣府全力「配合」中央相關把關政策，先期作為會向民眾宣導，讓消費者分辨標示，同時要求業者清楚標示原料及產地來源。