去年8月豪大雨，造成全台灣數億元的農損，當時高雄六龜正值蓮霧催花期，豪雨造成蓮霧開不了花，行政院農委會主委陳吉仲允諾協助農民申請1公頃9萬元的災害補助，並補助農民購買農藥樹體復耕，卻有蓮霧農向某媒體投訴，指六龜農會限制部分品牌才能領補助，質疑圖利特定廠商，對此，六龜農會總幹事林芷蕾駁斥，「這根本是無稽之談」，蓮霧農友陳紀光也表示，大部分農友沒此困擾，蜜風鈴外銷不出大陸，才是真正問題。

有農民向蘋果日報爆料，表示因蓮霧外銷大陸受阻，農糧署很有善意，撥了款項補助農民購買農業資材，但農會卻限制一定要買農會賣的品牌，才能領補助，他要買慣用的，農會卻直言「不包括這在內、不補助」，讓他覺得很沒道理。

對此，六龜農會總幹事林芷蕾表示，這項補助根本就跟外銷大陸受阻毫無關聯，這是去年8月六龜蓮霧因豪雨受損嚴重，農會為了協助蓮霧農，向農糧署申請的專案計畫補助，不是因為外銷受阻而補助，農會販售農藥肥料前，也徵詢過農友意見，最後採納20家農友慣用的農藥及肥料廠商，供農民購買，農糧署補助50％費用，為了幫農友，農會也補助5％，農民只需負擔45％費用，何來限定通路、圖利特定廠商，這根本就是無稽之談。

第一位外銷大陸、也是在六龜種植蓮霧最大宗的蓮霧農民陳紀光表示，農會在販售農藥及肥料前，有詢問過農友，他是其中一位，他表示，農會所販售的是農友普遍使用的農藥及肥料，不可能滿足每個農民需求，且大部分農友沒有這項問題，他也懷疑是沒被選中的廠商不滿爆料。

陳紀光說，農藥肥料補助費用事小，蜜風鈴蓮霧銷不出去大陸才是真正問題，他本身種植3甲多地蓮霧，去年10月大陸禁台灣蓮霧後，他已砍掉1甲多面積的蜜風鈴，目前專心種植黑糖芭比蓮霧。

林芷蕾表示，爆料者所稱的補助是去年8月，蓮霧銷售大陸受阻是去年10月發生的事，根本與外銷無關，由於大陸是蜜風鈴外銷大宗外銷市場，受阻後，農會目前也積極開發國內通路來協助農友。