金曲歌王王力宏去年底認了和李靚蕾8年婚姻破裂，後來李靚蕾接連發長文揭露婚姻秘辛，不僅爆出男方花心，上月更曝王力宏強行帶3男返家及花錢買網軍等內幕。此後李靚蕾又繼續消音，令外界好奇兩人婚變進度，近日，有大陸網友整理出王力宏離婚官司的公開進度，指王力宏方面的律師已經多次提出證據文件，而李靚蕾方面似乎進度落後，還有PTT網友轉發此消息，問：「李靚蕾是不是要坐牢了？」

PTT八卦版網友近日轉發來自知乎的文章，分享有網友登進紐約法院系統，追蹤紀錄了王力宏、李靚蕾這一年多來的法律交戰紀錄，可見去年2月王力宏就委託律師提出離婚案，去年12月14日法院正式立案，與台北時間12月15日離婚爆料時間不謀而合，而消息爆發後，今年元旦，王力宏律師提交有爭議離婚、已解決的所有法律表格與文件，本月2日，李靚蕾方面的律師提出相關文件上訴，但被退回修正。

之後，李靚蕾方面的律師仍在補交律師相關基礎文件，狀態為「pending」，王力宏的律師則在本月8日提出藐視動議，並交出證據，要求法院進行裁決，而所謂的「藐視」動議是案件中一方發現另一方沒執行法庭命令，或察覺另一方做出損害自己合法權益時可以提出，若法院認可藐視動議，可以將被指責的一方處以民事罰款或刑事的有期徒刑懲罰，最高上限為6個月。

該名在知乎發文網友說，從提出離婚以來，「李靚蕾方從未提交過任何一份證據，王力宏方已提交了11份證據」，而外界輿論都以為李靚蕾手上有重要證據，準備妥當了隨時可以回擊王力宏，但該網友存以疑問，「就目前進度來看李靚蕾可以說是輿論場上的贏家，法律場上的無作為者」，他也補充在訴訟中「原告並不一定代表沒錯，而被告也不一定代表有錯」，所以被告李靚蕾確實不一定要交證據，「可是...01/09 李靚蕾不給王力宏探視，那她仍然未提交為什麼阻止王力宏探視的證據，或搶先提出動議先限制王力宏的探視，問題是沒有王力宏強闖的證據？」

而PTT八卦版網友見此回應：「先等王力宏的證據被法院認可再說吧」、「滿滿風向感，建議這種帳號以後要示警」、「不過這兩人把自己人生過成這樣，真的很滑稽就是了，所有精力都拿來經營外部形象，內裡都爛了」、「到今天大家都應該還是不知道王堅持要和蕾神離婚的原因，也是這次事件爆發的根本所在，不知何時真相能夠大白~」、「有錢人的世界很廣闊幹嘛跟你一輩子綁在一起」。