新北市板橋有一對白髮阿伯，兩人經常手牽著手走在路上、過馬路，遭網友目擊後才發現背後充催淚洋蔥。當事人親友回文表示其中一人是自己阿公，另一人則是阿公失明的好友，阿公常常會牽著老友的手外出晨運，此舉讓網友大讚是「最棒的友誼」，卻也讓兩位阿伯成為板橋人眼中最美好的街頭風景，今天又有網友目擊兩人趁天氣好牽手散步，立刻讓《我是板橋人》臉書社團湧入滿滿暖心留言。

板橋街頭最美風景又現，2位牽手阿伯友誼動人，網友留言讚爆。(翻攝我是板橋人臉書社團)

臉書《我是板橋人》有熱心網友PO文表示「又遇到牽手阿貝了，剛剛跟他們聊天，他說全台灣都看到他們了，之前太多亂猜說他們是同性戀，不然就是兄弟，其實他們是鄰居，眼睛看不到的阿貝跟我說，他看不到，所以另一位阿貝才牽他散步，一早遇到美好的風景心情都開朗。」

該名網友忍不住，看見阿伯出現後立刻上前關心致意，也表示，「今天很開心和他們聊天，阿伯說，他們長期被講成同性戀很困擾，現在台灣都看見他們(感謝各大新聞用力報導)，他們看起來非常開心。

網友表示，「不管是哪種關係，走到這歲月了，還能如此，令人動容感動。」、「這友情真的很難得，願他們健康平安。」、「真的很令人敬佩，兄弟姊妹都不可能天天一起去散步」、「好感人的友情，他們很幸運擁有彼此。」

更有網友指出，「眼睛看不到的阿伯不介意和男人手牽手，很多長輩是做不到的，很友大愛。」「雖然引導的方式不正確，但友誼無價。」