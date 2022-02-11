醫師透過人體齒顎模型解釋患者打鼾原因與治療方式。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

身材高挑纖細的42歲陳姓少婦，近幾年與丈夫感情不睦，追究原因，竟是陳婦夜間睡覺時鼾聲如雷，吵得丈夫難以入眠，夫妻倆多次因此冷戰，陳婦為此求助醫師，經檢查其打鼾原因為口咽部呼吸道狹窄，經評估後，決定配戴止鼾器，果然打鼾情況大幅改善，夫妻情感也迅速回溫。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師鄒永恩指出，陳姓少婦體重不到50公斤，她原以為打鼾是肥胖者的專利，卻沒料到自己夜間睡著後鼾聲如雷，比丈夫還嚴重，也因此常被丈夫抱怨夜晚睡不好、白天精神差，夫妻情感大受影響。

為解決打呼問題，陳婦到耳鼻喉科接受睡眠內視鏡與睡眠生理檢查，透過監測、觀察，確診其為中度睡眠呼吸中止症，打鼾原因則是因口咽部呼吸道過於狹窄，仰睡時軟顎和舌根會往後掉，使得其上呼吸道完全或局部阻塞，呼吸氣流衝擊口咽才發出極大鼾聲。

因陳婦不願意動手術，經評估後醫師認為其可配戴止鼾器，牙科醫師陳彥綦表示，陳婦有舌根肥大、懸雍垂塌陷等問題，且其呼吸中止屬於輕、中度，可透過類似隱形矯正器的止鼾器裝置，讓她在睡覺時咬合、藉以改變下顎位置，減緩打鼾的情況，而陳婦配戴止鼾器後確實打呼情況大幅減輕。

陳彥綦強調，若體重過重、對嘔吐反射過強或有缺牙、顳顎關節障礙、嚴重牙周病患者，皆不適合配戴止鼾器，建議患者應就醫檢查並尋求適合的治療方式，同時調整生活習慣、避免熬夜並戒酒，降低罹患心血管疾病的風險。