金門縣議會暨國民黨議會黨團一致強調，「捍衛國人的食安，保障我們下一代的健康，這是沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件。」（李金生攝）

金門縣議長洪允典（左）偕祕書長翁自保要求縣府採取因應措施，確保鄉親大眾和學子健康安全。（李金生攝）

金門縣議會暨國民黨議會黨團今日上午與全國各縣市同步召開「拒絕核食、守護食安，全力為人民把關」記者會，強烈表達「核食侵害國人健康，絲毫不應妥協」的堅定立場。

洪成典議長要求縣府採取4項因應作為，確保鄉親健康安全：1.道德勸說地區業者不進口福島核食。2.若業者執意進口並在地區販售，則應求業者設立專區、產品標示清楚，主管機關未來並應嚴格稽查，違者重罰。3.跨局處成立因應核食進口工作小組，從食材來源、廠商及原產地標示、各販售據點，策定積極管理查核作為，全面為鄉親的食安把關，並做到完全資訊揭露，讓鄉親擁有充分的選擇空間。4.校園午餐及福利社不得使用或販售核食，以保障學童健康。

洪允典強調，保障人民食品安全、吃得安心，是政府最基本的責任，但蘇內閣棄守為人民把關之責，金門縣議會一定會與民意及心繫子女健康安全的父母站在一起，捍衛國人的食安，保障我們下一代的健康，這是沒有任何妥協的空間，也沒有任何可以交換的條件

洪議長表示，「民進黨政府以最粗暴、違反民意的方式，宣布開放日本福島核食進口，這對於全台灣民眾最關心的食品安全是非常嚴重的衝擊，更是踐踏2018年公投、779萬反對核食進口的民意；任何政黨皆不可以踐踏民意、不可以撕毀公投的結果，我們一定要強力守護人民的健康安全、捍衛所有的民意。」

國民黨金門縣議會黨團書記長歐陽儀雄也指出，蔡政府聲稱會用比國際標準還嚴格的標準規範核食，但事實上相關具體數據即戳破蔡政府的謊言；從放射性元素「銫」的殘留量來看，蔡政府允許台灣嬰兒食品的殘留量是「50貝克／公斤」，但國際上諸如俄國、白俄羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克／公斤」標準，國際上另一權威機構「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）也採取對孩童「4貝克／公斤」及對成人「8貝克／公斤」的標準，民進黨號稱的「最嚴格標準」根本是欺騙國人！

歐陽儀雄強調，嬰幼兒、孩童是國家未來發展的希望，其健康安全不能有一絲一毫放鬆的空間，議會黨團將建議國民黨立院黨團針對《學校衛生法》提出修正，以確保學子不會在學校吃到任何的核食。

縣黨部主委吳興邦指出，民進黨以走向國際為藉口開放核食，但以鄰近的韓國為例就可反駁民進黨的說詞，韓國至今對於日本福島附近八縣市有核食疑慮的水產品、13個縣市的菇類、山菜等部分品項仍停止進口，甚至為此不惜與日本在WTO爭端處理機構（DSB）以訴訟解決，最後WTO判日本敗訴，試問民進黨，韓國有因此無法走向國際嗎？台灣需要犧牲人民健康才能參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）多邊經貿組織嗎？

這項記者會由縣議長洪允典主持，邀請國民黨議會黨團書記長歐陽儀雄、金門縣黨部主委吳興邦及許玉昭、李應文、洪鴻斌、唐麗輝、石永城、王碧珍等議員參加，除同聲譴責民進黨政府開放來自日本福島附近縣市有核食疑慮的各項農、水產品外，也宣示將全力要求金門縣政府落實《食品安全管理自治條例》相關規定，做好配套措施，對日本福島食品「清楚標示」，並加強稽查開罰，明訂禁止校園使用核災區食品，不讓學童有絲毫受到核食侵害的空間。