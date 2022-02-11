【互動直播室】總統府稱蔡英文論文「真的假不了」 賀德芬獨家訪問再開

倫敦大學日前聲明稱曾授予蔡英文總統學位，但一直追究「論文門」真相的彭文正、林環牆、賀德芬3位教授隨後也舉行國際記者會要求倫敦大學勿包庇蔡英文；但不清楚論文在哪」的說法非常不專業。對此，總統府回應，「真的假不了」。賀德芬今(11日)接受《中時新聞網》獨家專訪再度回應，那為什麼要封存？這太奇怪，我覺得我最難過是國家法治被糟蹋成這樣。

賀德芬表示，要倫敦大學認錯是不可能的事情，它是百年名校，目前還是用曖昧的方式回應，都不敢說有論文，這非常明白地，起初在我們追查時，倫敦大學也沒有防範，當時圖書館主管就說從來沒有收過論文、沒有上架紀錄，始終還是說沒有論文。

賀德芬指出，這個是太自欺欺人，圖書館裡面一本論文都沒有，甚至沒有入館紀錄，蔡英文回政大、東吳教書，也沒有送給圖書館，這太不可能的事，為何別人的論文都有她的就是沒有？倫敦大學也不敢講，這其實就是很明白說可能有學位，可是真是沒有論文。

另外，賀德芬質疑為什麼要封存論文？這太奇怪，我覺得我最難過是國家法治被糟蹋成這樣，總有個行文、發令理由，只有國家機密可以封存三十年，都要給後人一個交代，為什麼論文要封存？拿出來就解決，封存是為了什麼？