郭子乾親自將2880劑快篩試劑送抵南投縣政府，由副縣長陳正昇代表接受並致謝。（吳建輝攝）

未來2880劑快篩試劑，將先配發到縣內18家財團法人住宿型機構，另外也會分配到13鄉鎮市的衛生所，若民眾有呼吸道症狀，經醫師判斷就會接受快篩檢測。（吳建輝攝）

Omicron肆虐全球，就連國內確診人數也不斷攀升，藝人郭子乾號召台中晨悅預防醫學機構，發起全台捐贈快篩試劑，11日愛心抵達南投，郭子乾親自將2880劑快篩試劑送抵南投縣政府，由副縣長陳正昇代表接受並致謝，郭子乾說，防疫是全民義務，盡他個人小小力量，來讓防疫量能大大增加，若縣府有需要，也會持續捐贈。

11日上午南投縣政府縣長室好不熱鬧，藝人郭子乾與晨悅診所公關行銷企劃總監江佳燕現身南投，一同代表捐贈快篩試劑，副縣長陳正昇代表接受並致贈感謝狀，包括議員蔡銘軒、社會及勞動處長林志忠、衛生局長陳南松、新聞及行政處長林琦瑜、縣長秘書林儒暘等皆到場，感謝郭子乾及診所的善心義舉。

郭子乾表示，國內疫情還沒穩定，一起做好全民防疫也是他應盡的義務，因為疫情尚未得到控制，也擔心哪天會再次爆發，出於做公益的心情，號召診所一起捐贈快篩試劑，除了南投之外，也捐贈像是桃園、新竹、台中、台北等縣市，也希望這些快篩試劑能及時派上用場，若縣府有需要，也會持續捐贈。

陳正昇說，相當感謝藝人郭子乾及晨悅診所發揮愛心捐贈快篩試劑，南投目前疫情穩定，但預防重於治療，承諾會將每份試劑都用在最需要的地方，未來2880劑快篩試劑，將先配發到縣內18家財團法人住宿型機構，另外也會分配到13鄉鎮市的衛生所，若民眾有呼吸道症狀，經醫師判斷就會接受快篩檢測。