中華精測表示，進入2022年，全球5G智慧型手機滲透率將突破5成，除持續帶動公司營運成長之外，隨著超級電腦、雲端運算、伺服器、邊緣運算以及自駕車系統等高效能運算（HPC）相關新終端產品蓬勃發展，中華精測適時推出全系列MEMS（微機電）混針探針卡，提供HPC各類型高運算、高速傳輸、大電流之異質整合晶片進行完善測試，在可預見的未來，HPC可望為中華精測帶來新的成長契機。

中華精測探針卡營收在2021年第四季突破5億元大關、改寫歷史新高，推動成長的關鍵兩大市場，其一是智慧型手機、其二是HPC。在智慧型手機方面主要測試的晶片包括有，應用處理器、射頻晶片及電源管理IC，其中測試AP的探針卡營收占比超過五成居冠，成長動能主要來自5G智慧型手機。

觀察5G智慧型手機市場，根據最新DIGITIMES Research研究報告預估，全球5G智慧型手機滲透率在2021年將可達到40.1％，高於前一年度23.7％，預估到2022年將進一步提升至52.2％，全球5G智慧型手機滲透率將正式過半，全年出貨量的成長率約36％，高成長的市場動能將可望持續扮演中華精測今年度營運成長的要角。

中華精測HPC探針卡的營收占比，在2021年第四季達到21.2％，較前一個季度的8.6％顯著躍升，關鍵成長力道，除了來自伺服器相關晶片、亦包括新應用的自駕車系統相關晶片。2022年1月，在美國消費性電子展上因應自駕車的關鍵核心處理器的解決方案百花齊放，各大半導體廠無不積極展開電動車、自駕車之智慧系統晶片布局，加計超級電腦、元宇宙的基礎建設所需的高階伺服器…等新科技應用需求增溫。

資策會最新研究報告預估，全球HPC市場規模成長率自2021年開始由負轉正，並在今年挑戰20％的年成長率，整體市場朝正向成長，亦為中華精測MEMS探針卡拓展HPC市場帶來值得期待的成長契機。