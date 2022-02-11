新光金控旗下元富證券秉持「遍地開花 在地關懷」的理念，有感於臺東鳳梨釋迦正值產季大出，但受到外力影響外銷受阻，特別向農業科技研究院產業發展中心採購268箱，總計1608公斤鳳梨釋迦嘉惠員工，以協助紓解銷售面臨挑戰的狀況。元富證券董事長陳俊宏更率領同仁，邀請大家「作伙挺農民」，鼓勵購買鳳梨釋迦，共同為本土農業盡一份心力。

陳俊宏表示，每年12月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，目前正值產季大出，尤其台東年生產量約二萬二千多公噸鳳梨釋迦，過去出口量約一萬五千公噸，九成五銷往大陸，但大陸宣布暫停進口後，銷售面臨極大挑戰。元富秉持在地關懷理念，力挺農民度過難關。此次採購鳳梨釋迦268箱共1608公斤，將分批配送至元富全台47個營業據點贈送予同仁，讓每一位同仁都能品嚐到當季鳳梨釋迦的美味。

鳳梨釋迦是台灣特有品種，融合鳳梨的香酸，還有釋迦的蜜甜。尤其鳳梨釋迦口感Q彈、風味佳，富含蛋白質及維生素C、B1與B2，是營養價值相當高的水果，冰過後的果肉帶有冰淇淋般的綿綿口感，堪稱全世界產值產量皆屬第一的鳳梨釋迦。為推廣美味的本土水果，元富證券陳俊宏董事長、張清發總經理，親自示範鳳梨釋迦的豐富吃法，包括鳳梨釋迦果茶、鳳梨釋迦可頌、鳳梨釋迦優格等多道「鳳梨釋迦創意料理」，在家就能輕鬆製作創意點心。

元富證券向來支持本土農業發展，過去就曾大量採購香蕉，力挺農民協助供需平衡、價格回穩。除了力挺農民，元富證券以行動關懷員工健康。響應防疫，元富一直以來都進行嚴格的防疫措施，特在年前發給員工快篩試劑，請同仁在假期結束前一天完成檢測並回報，以提供安全的工作環境。元富持續發揮券商的專業角色，以企業的力量，投注資源回饋社會，為社會注入更多正向能量。