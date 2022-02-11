Google台灣11日在部落格上發布最新消息，YouTube產品長Neal Mohan表示，今年YouTube將推出新功能，包括Shorts、直播和隨選影片（VOD）等，同時也將為創作者增加更多營利的模式。針對近期很夯的Web3等，Neal Mohan則表示，相信區塊鏈以及NFT將可以幫助創作者與粉絲建立更深厚的關係，也能帶來收入。

Neal Mohan表示，YouTube創作者是平台的靈魂核心，其中短片內容相當受歡迎，YouTube Shorts的總觀看次數已超過5兆次。2022年，YouTube將讓製作影片更加容易。繼去年開放創作者重混YouTube影片中的音訊後，今年將將再次推出新的影片效果和編輯工具等全新功能。

YouTube表示，未來幾個月將開始測試Shorts其他營利方式，例如探索新方法讓Shorts創作者透過BrandConnect來製作品牌內容、在Shorts中加入超級留言等粉絲贊助功能，以及推出直接透過Shorts購買商品的功能。

另外，直播快速成長，YouTube也計畫推出「聯合直播」功能，讓創作者能更隨興的彼此對話與互動，創作者能藉此拓展人脈網路，社群也將有機會互動交流、建立連結。

對創作者經濟來說，「超級留言」、「頻道會員」等功能，將直播者受惠，今年YouTube也將擴展這些功能，目前已經針對一小部分頻道測試會籍贈禮（gifted memberships）功能，可讓使用者購買頻道會員資格，並贈送給觀看直播中的其他觀眾，未來幾個月將擴大開放。

此外，針對近期很夯的Web3、NFT等，Neal Mohan表示，相信區塊鏈和NFT等新技術將有助於創作者與粉絲建立更深厚的關係，雙方將能合作進行新計畫，並透過先前還不能實現的方式獲得收入。例如，粉絲能透過可經驗證的方式擁有其喜愛創作者的獨特影片、相片、藝術作品，甚至是體驗，這對於創作者及粉絲來說都是極具吸引力的機會。

然而為了以負責任的態度開發這些新技術，YouTube仍在許多面向進行審慎考量，不過YouTube仍然深信其中具有無比潛力。