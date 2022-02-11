昨天棒球界傳來超震驚的消息，前大聯盟運動家好手傑瑞米吉昂比(Jeremy Giambi)在家中過世，享年47歲，而昨天第一時間他的經紀人未透露詳細原因，不過在今天事件有了進展，據知名媒體《紐約時報》和《TMZ》相繼報導，傑瑞米吉昂比死因經執法人員初步判定，懷疑為自殺身亡。

報導指出執法人員在當地時間周三上午11點40分接到電話，傑瑞米吉昂比家人緊急請求醫療協助，但人員到場後他已身亡，後來經紀人伍爾夫(Joel Wolfe)也證實了此事，但並沒有透露過世原因，只表示家人希望在這件事上能保有隱私，所以仍沒有太多追蹤報導，而如今執法人員則懷疑他是因自殺身亡。

傑瑞米吉昂比有著6年大聯盟生涯，哥哥是前大聯盟球星吉昂比(Jason Giambi)，兩人曾在運動家一起並肩作戰過，2001年他的平均表現最為突出，打擊率高達.283，有12轟、57分打點，而哥哥則在2000年時奪下美聯MVP，兩人當時狀況都很不錯。

另外傑瑞米吉昂比曾在知名電影「魔球」中留名，電影描述運動家總經理比恩(Billy Beane)用科學分析方式，率領一群平凡球員打出驚奇賽季。而哥哥離開運動家後則與我國強投王建民在洋基合作過，2015年還受邀來台參加中華職棒全壘打大賽，因此被台灣球員熟知。

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