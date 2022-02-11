嘉義縣議員李國勝指2018年公投早已通過反核食來台，民進黨政府卻棄人民健康於不顧，要用行政命令強行進口，根本是「賊仔政府」。（呂妍庭攝）

市議員張秀華（右）指近期議會將開臨時會，一定再提案在食安自治條例中增訂禁止福島核食進入嘉義市販售。（呂妍庭攝）

市議員陳家平呼籲民進黨政府要聽民意，不要把人民當「盤仔」。（呂妍庭攝）

國民黨全台各議會黨團11日同步舉行反核食進口記者會，嘉義縣、市議會黨團今一同開記者會，嘉義縣議員李國勝指2018年公投早已通過反核食來台，民進黨政府卻棄人民健康於不顧，要用行政命令強行進口，根本是「賊仔政府」，要求贊成進口的中央官員先吃1年核食，市議員張秀華批中央執政傲慢，應多傾聽人民聲音。

今國民黨嘉義縣市議員張秀華、李國勝、王啟澧、傅大偉、陳家平及國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯開記者會，嘉市議會國民黨團書記長張秀華表示，民進黨政府宣布開放日本福島核食進口，引發食安疑慮，國民黨一定強力、捍衛民意，守護人民的健康安全，重申國民黨立場始終如一，不論藍綠誰執政，對人民食安皆把關到底。

張秀華說，2018年就已通過「反核食公投」，當時有779萬票人民通過公投案，民進黨卻置之不理，且一般行政命令公告要60天，現卻只有草率的10天，也不辦公聽會，「在急什麼？」，批中央執政傲慢，直指拿人民健康來做國際貿易、政治交易「不值得」。

「台灣還有民主嗎？」，李國勝質疑，民進黨說要讓人民作主，結果779萬人公投反對核災食品進口的法案不理，根本是「賊仔政府」，要求蔡英文總統及行政院長蘇貞昌等中央部會官員應先吃1年核食，沒問題再進口。

傅大偉質疑民進黨政府推非核家園又進口核食「很矛盾」，且如此重大的公共議題卻不辦公聽會，用行政命令開放核食進口，枉顧人民食的安全，「說一套做一套」，呼籲全台人民站出來護食安。陳家平說，民進黨政府要聽民意，不要把人民當「盤仔」，不希望人民吃到不安全的食品，我們堅持反核食進入嘉義縣市。