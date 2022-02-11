酒駕罰則加重於1月24日三讀通過，小年夜起適用新法，雲林縣警局自1月30日起至2月6日止，取締18件酒後駕車，警方呼籲無論飲酒或食用含酒精成分之薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐等，應利用大眾運輸、指定駕駛、請人代駕或計程車代步，酒測值超標均將遭受罰鍰或判刑。

雲林縣警局指出，酒駕修法加重處罰的規定包括酒駕未肇事從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下；酒駕因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，致重傷者處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；10年內酒駕再犯致人於死，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

另外，酒駕同車乘客連坐處分罰鍰提高至6000元至1萬5000元；酒駕吊銷駕照重新考領後應申請配備有酒精鎖汽車始發給駕照，未依規定駕駛具有酒精鎖車輛，罰鍰提高至6萬元至12萬元；酒駕累犯認定延長為10年，10年內第二次酒駕，公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片、違法事實。

雲林縣警局指出，為強化酒駕事故防制，除加強取締執法外，也將配合針對酒駕致人受傷或死亡交通事故向上溯源，追查提供飲酒的場所業者有無共同善盡防制酒駕責任，配合地方政府主管機關督促酒店、KTV、餐廳業者協助代客駕駛服務。