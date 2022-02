為確保澳洲核動力潛艦計畫符合國際原子能總署的規範,澳洲政府特別增派外交及法律專業人員組成專責團隊。專家指AUKUS聯盟所需要做的,是提出一套防止核動力原料被轉移成核武材料的規範。

澳洲廣播公司(ABC)今天報導,澳洲外交暨貿易部證實,為了推動國際社會接納AUKUS(澳、英、美)聯盟,已分別在澳洲首都坎培拉和澳洲駐維也納聯合國大使館(The Australian Embassy and Permanent Mission to the UN in Vienna)增派人員。

澳洲、英國和美國於去年9月宣佈組成AUKUS聯盟。該聯盟的第一項重大計畫,是協助澳洲打造核動力潛艦艦隊。

ABC指出,有關計畫除了要克服技術上的挑戰之外,還必須要避免國際原子能總署(IAEA)的反對。對此,澳洲外交暨貿易部正在坎培拉籌組和擴大多個法律和外交團隊,以便應付有關澳洲打造核動力潛艦艦隊所涉及的國際法律、監管和政治反彈等問題。

報導提到,對澳洲政府來說,打造核動力潛艦艦隊一事本來就有難度;而由於澳洲與中國關係惡化,又更讓該計畫變得難上加難。

中國常駐維也納聯合國大使黃群於去年11月一場IAEA會議中,批評AUKUS協助澳洲打造核動力潛艦艦隊計畫。他指AUKUS的做法「將刺激地區國家加緊發展軍力,甚至尋求突破核門檻,推高軍事衝突風險。」

黃群指出,AUKUS違反禁止核子擴散條約(NPT);對此「中方堅決反對」。他提到,美國和英國幫助澳洲「成為首個引進核潛艇的無核武器國家」。

ABC指出,AUKUS的做法並非禁止核子擴散條約(NPT)所禁止的行為;雖然如此,但黃群認為是「明確違反NPT的目的和宗旨,嚴重衝擊以NPT為基石的國際防擴散體系」。

黃群還呼籲,IAEA應該設立一個「特別委員會性質的機構」,以便監察和檢驗AUKUS協助澳洲打造核動力潛艦艦隊的相關細節;他更要求「美英澳三國不應開展核潛艇相關合作,(IAEA)機構秘書處也不應擅自與三國談判針對三國核潛艇合作的保障監督安排」。

對於黃群的發言內容,澳洲駐IAEA代表沙德雷(Richard Sadleir)指出,中國建議開設「特別委員會性質的機構」,無非是為了納入一些與IAEA無關的政治議題。

ABC又提到,雖然中國並未成功推動開設有關「特別委員會性質的機構」,但IAEA還是應中國的要求新增一項名為「AUKUS移轉核原料及按照NPT規定相關保證條款」的議程。

一位不具名澳洲外交暨貿易部發言人向ABC強調,AUKUS的做法,是要讓澳洲獲得「載有傳統武器的核動力潛艦」;但有很多誤導言論和假消息,曲解了AUKUS的計畫。

澳洲國立大學(ANU)高級講師薩拉(Ben Zala)表示,澳洲政府加派人手處理AUKUS所涉及法律問題的做法,顯示相關問題已受到重視。

薩拉解釋,澳洲將會是第一個擁有核動力潛艦的非核武國家,而澳洲、英國和美國應該要向IAEA提出一套做法,以便IAEA能夠有效監督,防止有關核動力原料成為核武器材料。