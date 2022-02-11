台灣富士全錄公司前營業本部本部長吳經明，涉嫌在擔任資訊管理處長、營業本部本部長共7年期間，利用負責採購業務職權，勾結廠商不實交易，透過自己及親屬紙上公司掏空富士全錄獲利2.6億，導致富士全錄損失2.8億。台北地檢署11日依《證交法》、洗錢等罪起訴吳經明9人。檢方認為吳否認犯罪，犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

吳經明在押，今天下午移送台北地院審理。

另吳妻陳慧珍、妹妹吳熙筠、前妹夫周賢良；合作的6家廠商負責人及該公司員工曾文娟、楊靜芳、童樹鵬、高仁建、李美慧也被起訴。

起訴指出，吳經明自2005年4月至2013年擔任台灣富士全錄公司資訊管理處長，2013年至2018年2月擔任公司營業本部本部長，為該公司最高決策主管。

吳自2011年1月至2018年2月間，利用經手公司資訊管理系統及相關採購業務，勾結6家廠商，從中上下其手，掏空公司，吳為掩人耳目，切斷資金與犯罪關聯性，指示妹妹及前妹夫成立公司，並要求配合的廠商以「過水交易」、小額、多筆、分散供應商製作不實交易，導致台灣富士全錄公司損失2億8238萬1126元，吳則從中獲利2億6727萬7097元。吳的妹妹及前妹夫獲利1849萬8000多元，廠商童樹鵬獲利839萬多元。

事後台灣富士全錄公司查帳後發現問題，向檢調提告，全案因而曝光。

檢調約談吳經明後，檢方聲押吳獲准，並扣押吳及妻子存款1926萬多元台幣、價值1.1億的豪宅、搜索查扣現金台幣30萬及美金、日圓、人民幣等。另廠商童樹鵬已繳回839萬多元犯罪所得。

根據富士全錄官方資料，公司成立於1962年，致力於提供「複印服務」，並確立租賃服務商業模式，後由於日本母公司股權變動，成為富士軟片100％持有股份的子公司，並於2021年4月起更名為台灣富士軟片資訊股份有限公司。