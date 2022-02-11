苗可麗難過到場悼念明金成。（粘耿豪攝）

鍾欣凌在靈堂待了2個小時左右。（粘耿豪攝）

許效舜難過摯友明金成早早離世。（粘耿豪攝）

賀軍翔一身黑到靈堂弔唁明金成。（粘耿豪攝）

導演明金成8日因急性心肌梗塞併發心因性休克猝逝，享年51歲，靈堂設在萬家會館2樓梵心廳，10日起開放弔唁，今（11日）是開放的第2天，六月丶李易夫妻檔一早就來幫忙打理，還貼心為媒體準備飲料和椅子，「歪哥」張永正和四哥張永華、鍾欣凌、方志友、楊銘威、藍均天、陳子強、苗可麗、賀軍翔、張勛傑、許效舜也陸續抵達。

苗可麗約11點半到場，她語帶哽咽地表示：「想跟喜歡開玩笑的他說『這次真的沒有很好笑』，希望他一路好走」，提到自己曾和明金成合作過《歡喜來逗陣》及《魔女18號》，明金成在現場都會給演員滿滿能量和空間2人，「我記得是在玩耍中完成那2部戲」，上次見面還在聊還要合作開心的戲，「那天一早看到手機新聞，愣了好幾秒，嘴巴張開很久，不敢相信，整天故意讓自己很忙碌」。也不忘像在天堂的明金成說：「嫂子和孩子大家會幫忙看顧著，請你放心離開」。

鍾欣凌9點半左右就來到靈堂折元寶待了2個小時左右，還跟明金成喝了一杯，都在靈堂摺紙蓮花，「我跟明導說很受他的照顧，他永遠滿臉笑容、很豪爽，我們會盡力把愛回饋給妻小，他是個很會鼓勵別人的人，跟太陽一樣，也會繼續看顧他的家人。」並透露其實2人沒合作過，但有共通好友，明金成很常到劇組探班，「真的很突然，是很溫暖的人，現在還聽到他爽朗的笑聲，上次見到她，應該是《婆婆》探班，真的像太陽一樣，一直期待再合作，很棒的前輩，大家被他照顧得很好，我會把他給人家的溫暖，加倍還回去」。

許效舜則說跟明金成從很年輕就認識，在靈堂忍不住喊：「兄弟趕這麼急幹什麼，你才當爸爸20天」，並透露自己眼中的明金成，「他是個隨和開心、很有想法的人，今天來這邊很震撼，因為過年前知道他喜獲龍鳳胎，沒想到過了幾個禮拜沒想到要來這邊致意，我覺得希望大家珍惜所有情感的連結，在這個生命的交叉點要用另一個鏡頭來祝福，導演和演員永遠都有著鏡頭間的差距，你是鏡頭的管理員你站在彼岸看著自己的家人，這真的是很不捨的事。」