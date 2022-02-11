台鐵EMU500型列車曾發生使用劣質閘瓦（煞車皮）的狀況，交通部長王國材11日指出，過去閘瓦是大陸製，後來後來緊急採購五千片，已經發現問題。

王國材11日出席2022觀光節頒獎典禮前接受媒體訪問說，台鐵雖然有在處理，但因為老舊車廂在零件、設備採購上會有些困難，這部分已經有掌握，閘瓦部分會儘速更換。

他也說，台鐵組織改革是嚴肅的課題，包括院長接見太魯閣家屬代表，台鐵改革的決心必須落實，行政院、交通部都會全力以赴，台鐵是135年老店，除了短期問題改善，也要徹底進行組織改革才是安全的基礎。

至於台灣鐵路工會預計3月至交通部針對台鐵公司化一事陳抗，王國材說，太魯閣的家屬提出訴求有兩項，其中就包含組織改革。過去日本、韓國鐵道公司化都有將組織彈性、安全改革納入，這是最基本的，日韓也都有成功案例；而台鐵工會對員工福利很重視，下周會到中南部和東部持續溝通。

台鐵企業工會卻傳出拒見交通部長王國材的狀況，他回應，若工會不願意見面，就與員工見面，最近是中部員工提出很多公司化的問題，「我有跟他們說薪資、福利不會比現在低，也不會隨便裁員」。他說，過去案例港務公司、中華郵政、機場公司公司化都也不曾有過隨便裁員的狀況，若是台鐵員工有覺得這3個公司哪個不錯，就能依照該公司制度發展。