看準收益需求，投信圈掀起高股息ETF大戰，帶動高股息ETF規模衝破2000億大關。據統計，台股中名稱中有「高股息」的五大ETF，規模快速成長，累積總規模來到2219億元，且相關高股息ETF吸引超過百萬人布局，不僅推動國內ETF成長，也大大挹注台股市場動能。

這五大高股息ETF依次是最早發行、有「國民ETF」稱號的元大高股息（0056）、2017年發行的元大台灣高息低波（00713），以及近年新問市的國泰永續高股息（00878）、中信中國高股息（00882）和富邦特選高股息30（00900）。

其中有四檔高股息ETF都投資台股，為台股帶來近2000億元的資金活水。由於這些高股息ETF大多能配出5％以上高息率，不僅除息前後吸引資金追捧，近來更出現不論漲跌規模都成長的趨勢，顯示國人愈來愈喜愛高股息產品，天天都是加碼的好時機。

以五大指標高股息ETF為例，去年年初合計規模約890億元，隨0056、國泰永續高股息等帶動高股息話題，新發行的富邦特選高股息30搶市，今年1月，5大高股息ETF規模來到約2000億元，2月再成長到2219億元。

上述規模最大是「國民ETF」0056，該ETF自去年底站上千億規模後，迄今屹立不搖，目前規模1186億元再創歷史新高，其次國泰永續高股息有399億元，富邦特選高股息30約288億元，另外中信中國高股息及元大台灣高息低波也都有百億元規模。至於人氣也以0056超過57萬人最多，接續國泰永續高股息、富邦特選高股息及中信中國高股息有11至30萬不等的受益人，合計5檔股東數超過119萬人。