中國選手蘇翊鳴在北京冬奧單板滑雪大跳台比賽「輸」得銀牌的裁判長，承認給加拿大獲得冠軍的選手的分數打高了，引發愛國網民群情激憤。大陸官媒新華網11日報導，針對蘇翊鳴參加的男子坡面障礙技巧決賽中的打分爭議，蘇翊鳴教練佐藤康弘藉由公開信表示，他和蘇翊鳴理解即時打分的困難性，感謝所有裁判，懇請公眾終止批評。

另據一名國際雪聯有關人士向新華社記者的回應，部分媒體誤讀了該比賽裁判長此前通過專業單板網站「whitelines.com」」發表的言論。

佐藤的公開信稱，在決賽結束後他意識到了打分可能存在問題。「說實話我感到很遺憾，但我很快想到這也是比賽過程之一，因此對判罰結果表示尊重。」

「而且，我覺得，這次的結果可能正是蘇翊鳴在未來更加刻苦訓練的動力。最重要的是，我們的目的是蘇翊鳴全力以赴，展現最好的自己，我們已經做到，因此感到非常滿意。」

這名資深單板滑雪教練表示，在頒獎儀式後，他看到很多專業人士和愛好者在社交媒體上表示這次比賽打分很奇怪，因此就和蘇翊鳴一起給比賽的裁判長伊茲托克·舒馬蒂奇打了電話。

「(電話的內容)主要是表示，雖然看到社交媒體上有些激烈的討論，但是我們對此完全不在意，打分這個工作有時真的很難。我告訴裁判長舒馬蒂奇先生，非常感謝今天所有的裁判，蘇翊鳴也向他直接表達了同樣的意思。舒馬蒂奇先生也非常感謝我們。」

「滑雪運動的文化是大家一起創造的，在這個圈子裡活躍的都是一家人。人們有時候會犯錯，這是理所當然的事情，僅此而已。懇請大家終止一切對此次單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中各位裁判的批評。並且請大家對這次金牌得主馬克斯·帕羅特表示熱烈祝賀。」佐藤康弘在信中寫道。

新華社報導，一名國際雪聯有關人士也表示，部分媒體誤讀了舒馬蒂奇此前的言論。該人士指出，舒馬蒂奇所說的「不同的分數」是一個「複數」。

根據上述網站文章，在被問及「如果裁判確實看到了金牌得主馬克斯·帕羅特沒有抓板動作，分數是否會不同」時，舒馬蒂奇答道：「是的，分數會有不同。」

但這名人士解釋道，舒馬蒂奇想要表達的是，如果根據賽後才出現的更多角度的比賽畫面進行評判，不僅是帕羅特有可能會得到不同分數，其他選手亦然。

「從比賽中裁判所依據的畫面來看，帕羅特在做動作時確實沒有失誤，也就是說，裁判在當時並不會傾向於去重新檢查這個動作。即便裁判在打分時依據的畫面角度的確是『有限的』，但為了保證對每一個選手都打分公平，他們仍將使用這個角度。」這名人士說。

關於不同的鏡頭角度對賽況觀感帶來的差異，這名人士舉例道，通過裁判鏡頭的視角，蘇翊鳴在決賽中的一次滑行時出現了手觸雪面的情況，因此做出了相應扣分。但從電視轉播鏡頭的視角，觀眾卻無法看清這一細節。

「在當天的比賽中不存在十全十美的『奪牌』滑行，裁判只是根據他們在比賽中所能看到的畫面打分。」他強調道。