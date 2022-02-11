新北市永和燈會即日起起至2月28日在新北市永和區公所所前廣場盛大登場。（永和區公所提供）

新北市永和燈會即日起起至2月28日在新北市永和區公所所前廣場盛大登場，繼去年展出400盞彩繪燈籠廣獲迴響，今年更加碼架設1600盞彩繪燈籠並推出畫紙立體燈籠，活動期間採取靜態展覽方式並做好各項防疫措施，歡迎市民朋友前來觀賞。

永和區公所表示，今年在所前廣場展出的彩繪燈籠，是由各里辦公處、社區、學校共同參與完成繪製，像店街里里長邀集里內畫家繪製，其中老虎燈籠栩栩如生，看過的民眾驚呼連連，而豫溪、河濱、正興、保平里及秀朗社區..等專程聘請老師來指導里民如何繪製，做出獨一無二的燈籠。

另外民富里邀集里民，數人一組畫一顆燈籠，各組自由發揮創作，不限主題，小梅奶奶表示好久没這麼開心了，好像回到學生時代，很喜歡參與這樣的活動。

除了廣場兩側傳統燈籠展區外，永和區公所更發揮創意將近500張小朋友繪畫作品製作成燈籠，畫紙兩兩垂直拼接成圓柱並透過燈光穿透，吊掛長廊下繽紛展出，成為本次燈會新亮點；其中最特別的火鍋燈籠，由國小學生將黏土捏成各種火鍋料做成立體畫紙，非常有趣，在這可以看見小朋友天馬行空的巧思，打造五彩繽紛的世界。

永和區長陳怡君表示，永和為文化藝術之都，感謝在地民眾的熱情參與，每盞燈籠都可以看到里民、社區長輩及學校師生不同的創作故事，另外將小朋友繪畫作品製作成創意燈籠展出，以不同方式呈現美感，讓大家也能在疫情期間享受藝文饗宴。

燈會在21天的活動展期下午5時至晚間10時時點亮燈籠，晝夜將展現不同美感及氛圍，所前廣場將成為拍照打卡新景點，去年還没來過的民眾不妨實地一遊，感受一下傳統燈節的迷人風情。同時也呼籲民眾做好防疫措施前來，更多活動詳情及內容可到「新北市永和區公所-和平之鴿」臉書粉絲專頁查詢。