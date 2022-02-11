外傳行政院在立法院新會期將優先推動加入CPTPP相關修法，將提案「專利法」修法，連同已送到立院的「著作權法」與「商標法」修正草案等三案。民進黨立院團幹事長鄭運鵬表示，行政院長蘇貞昌上任後不久，就不會在會期前，先提優先清單的慣例，因為常會變成拿石頭砸自己的腳，且行政院也沒有權力要求立法院要怎麼運作，民進黨團也要尊重各委員會召委運作。

至於台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP的修法進度；鄭運鵬說，台灣申請加入CPTPP不是從開放進口福島5縣食品後才開始努力，相關修法共計13項。

他說，2016年已逐步修法目前已經通過遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及種苗法、農藥管理法、郵政法及專利法等9項。

至於剩專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法，他說，4項法案還待行政院會通過並送立法院審議。