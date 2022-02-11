11日是開學首日，在家長會與學校的配合下，左營國中各防疫物資供應無虞。（曹明正攝）

11日是開學首日，在家長會與學校的配合下，左營國中各防疫物資供應無虞。（曹明正攝）

11日是高中以下各級學校開學日，高雄巿前一天宣布國小學童延至14日開學，但國、高中仍如期開學。由於開學前各校已做好防疫整備，雖然近期疫情升溫，但面對環境清消、用餐使用隔板、量測體溫等，其實已很有經驗。

左營國中有前後門，每個學生進校前，都要經過紅外線熱顯像儀，除了掌握學生的體溫狀況，也跟學生、家長宣導，如果有生病就不要進校，目前學生接種第1劑疫苗的約9成、第2劑的約8成，開學首日狀況都還OK。

校長蔡智文說，前幾天還沒開學前，校內教室及各辦公空間，以及廁所門把、電梯等，都已做好清消，另外各班級裡也會有防疫包，包括酒精、消毒水、肥皂、口罩等，都是免費供應的，為了開學已做好防疫準備。

對於高雄巿要求停止跨校或跨縣巿活動，蔡智文也透露，本來一年級的學生下周五要到屏東做校外教學，但因這陣子疫情比較嚴峻，經學校召開會議，已經正式決議延到3月28日，屆時會再視疫情變化做實際調整。

至於學生就學安全，左營國中家長會長王國珍說，家長當然非常關心，但也很信任學校的防疫作為，有問題在群組提出，都能獲得回應，家長會與學校同步掌握防疫狀況，口罩、消毒液、耳溫槍等防疫物資，都供應無虞。

左營國中蔡智文防疫