連鎖餐飲集團六角(2732)因兩岸疫情影響餐飲表現，旗下杭州瑞里營收下修，致使2022年1月合併營收雙位數「雙降」至近5月低點。不過，旗下「Chatime日出茶太」仍在海外市場積極展店，首季力拚淨增55家，對今年營運穩健重返成長軌道有信心。

六角公布2022年1月自結合併營收3.33億元，較去年12月3.78億元減少12.08％、較去年同期4.15億元減少達19.73％，降至近5月低點、亦為近4年同期低點。公司表示，主因中國大陸近2年來餐飲消費復甦緩慢，使旗下杭州瑞里1月營收下修所致。

六角說明，杭州瑞里經營的「黑瀧堂」等茶飲品牌歷經手搖茶產業秩序重整後，去年1月經濟規模擴大。惟今年1月因整體消費市場復甦緩慢，且春節前配合物流已提前出貨，營收因工作天數減少而下修。不過，隨著政府政策積極刺激消費，營運有望谷底揚升。

六角進一步指出，雖然疫情造成衝擊仍在，但在各國陸續恢復正常國內經濟活動下，「Chatime日出茶太」今年在海外市場仍積極展店，首季聚焦澳洲、歐美與東南亞市場，目標淨增55家。在全球布局的紮實基礎下，將以全球門市每年平均淨增25～30％為目標。

展望2022年，「Chatime日出茶太」將力拚總店數目標達1500家，可望帶動旗下天恩粉圓營運表現同步提升。隨著兩岸因疫情而影響的經濟活動逐步減緩，六角預期杭州瑞里營運將逐步回溫，對營運穩健重返成長軌道有信心。