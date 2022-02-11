2022年開春以來，通膨、聯準會緊縮擔憂及企業財報牽動金融市場震盪，道瓊昨天重挫逾500點。富蘭克林證券投顧表示，聯準會轉為鷹派導致市場波動快速攀升，但從歷史經驗來看，聯準會升息前後股市震盪在所難免，進入升息循環後美股多可延續漲勢，升息前的股市震盪提供長線投資人進場機會。因應短期波動、長線展望正向的投資環境，現階段核心配置建議首選四類型:一、側重價值選股的美國價值平衡型基金，二、科技創新成長型股票基金和三、具備低碳經濟政策加持的基礎建設或四、公用事業股票型基金，採取分批加碼或定期定額方式介入。

根據富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資編纂的衰退風險儀表板顯示，元月燈號維持與去年年底相同，其中薪資增長呈現紅燈、且為連2個月紅燈，貨幣供給為黃燈，其餘10項指標為持綠燈的擴張區。法人認為，因為疫情大流行的關係，勞動市場數據可能失真，若要求工人留在家中隔離的案件激增時，這可能會扭曲就業及薪資數據。

凱利投資衰退風險儀表板中的薪資成長指標連續兩個月出現紅燈，這是本波經濟週期第一個轉為紅燈的指標，富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲指出，就歷史經驗來看，薪資成長指標是凱利儀表板中最早出現且為期較長的領先指標，通常在衰退前近兩年轉為黃燈，衰退前逾1.5年轉為紅燈。

傑佛瑞．修茲表示，就業數據對於生病工人的衡量方式可能低估了工作數量並誇大工資增速，這反過來會影響聯準會貨幣政策的預期，如果工作數量被低估且工資被高估，相較於當前的市場預期，聯準會可能不會這麼積極地升息，這些不確定性可能要等到疫情從全球大流行轉為地區性流行階段才會變得清晰，希望在接下來的幾季內發生，有機會讓儀表板中的薪資成長指標變回黃燈。著眼眾多不確定性猶存，未來幾個月我們將持續關注就業市場發展。

傑佛瑞．修茲認為，經濟發生一些變化導致聯準會將進入緊縮週期，失業率已低於聯準會對長期失業率的預測，其雙重使命之一幾乎得到滿足，這意味著聯準會可以更積極地管理通膨，將通膨降至更理想的水平。