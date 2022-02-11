經營85度C的美食-KY(2723)雖面臨疫情升溫壓力，但2022年1月自結合併營收16.76億元，雖較去年12月17.47億元減少4.07％、仍較去年同期16.34億元成長2.57％，連2月繳出年成長且增幅擴大，表現維持穩定。

法人認為，由於已累積相對足夠的應對經驗，即使高傳播力的Omicron造成主要市場疫情升溫，美食-KY仍能發揮外帶為主及連鎖品牌優勢，配合產品推陳出新及數位銷售，帶動營收重返成長，看好美食-KY今年可望持續擴大市占率、增添營收動能。

美國市場方面，雖受疫情與嚴重通膨及缺工影響，1月消費者信心指數下探近10年新低，但美國85度C門市買氣依舊，1月門市日均來客數持穩去年12月，日均營收亦明顯優於疫情前的2019年同期表現，因此公司對美國成長態勢延續維持樂觀看待。

而中國大陸市場在入冬後疫情升溫，本土病例連2月創高，在嚴格管控人員流動及消費場域下，使1月服務業採購經理人指數（PMI）劇降至5月低點，其中涉及接觸性消費的指數更降至45以下低點，民生消費難逃疫情干擾。

不過，中國大陸85度C仍推出創意虎年新春蛋糕組合搶市，搭配期間限定行銷活動助攻，帶動客單價較前2年成長。儘管1月營收仍低於去年同期，但衰退幅度較前幾月明顯改善，公司將致力穩健提升來客數及消費頻率，鞏固市場領導地位。

台灣市場方面，雖然元月首次出現Omicron本土個案，疫情升溫使餐飲業倍感壓力，但目前每日確診狀況漸趨穩定，85度C推出新款麵包及應景的7款草莓相關蛋糕與飲品，可望貢獻門市人氣及買氣，挹注營收表現。