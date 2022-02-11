虎年好運旺旺來，財神爺持續發威！「威力彩」自去（110）年10月起已持續連摃32期，2月14日（下周一）「威力彩」頭獎將上看12.5億元，是今（111）年最高的頭獎獎金。另外，「大樂透」今年春節加碼共要送出360組100萬元「春節大紅包」，截至昨（10）日累計送出297組100萬元，尚有63組100萬元，今（11）晚「大樂透」頭獎上看3.4億元，將持續加開9個「春節大紅包」獎號。

台彩表示，若今晚大樂透開出組數未達63組，下周二元宵節（2月15日）還有最後一次機會，會將所有剩餘獎金送出，由當期所有中獎組數均分剩餘總獎金，民眾一定要把握買一張彩券對兩種獎項的機會、掌握金虎年財神大顯神威的好時機。

台彩說，「威力彩」頭獎已連摃32期，下週一頭獎上看12.5億元，是今年第一個超過10億元以上的頭獎獎金。根據台灣彩券公司資料統計，「威力彩」自第四屆（103年起）以來共計開出35次頭獎，其中頭獎累積超過10億元才開出的僅有12次，金虎年開春頭獎就累積超過10億元。若想把新春最高頭獎抱回家的民眾不妨採用「威力彩」第二區包牌的方式，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。

另今年「大樂透」春節加碼自1月28日起破紀錄連續15天開獎，總共送出360組100萬元「春節大紅包」，截至10日累計送出297組100萬元，共計344位幸運兒中獎，這些中獎的幸運兒有80.2％採用電腦選號，19.8％則是自選號碼，有約一成（10.5％）的中獎彩券是採用包牌方式進行投注，民眾不妨購買「大樂透」七連碰提高中獎機會。