交通部上月公告將編60億特別預算補貼航空、海運產業，將紓困補助延長至6月30日，交通部長王國材11日表示，航空業是面對疫情影響的第一線，而觀光業將會透過五倍券、加碼券的幫助來促進國內觀光。

交通部1月底公告修正「交通部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，補助對象包含國籍及非國籍民用航空運輸業、普通航空業、航空站地勤業、空廚業、航空站內商業服務設施業者、承接各級航空器維修之航空產品與其各項裝備及零組件維修廠、民用航空人員訓練機構，以及經營兩岸海運直航、小三通固定客運航線、國內海運客貨運固定航線（含小三通固定貨運航線）之船舶運送業者等。

王國材指出，航空海運產業是面對疫情的第一線，如機場免稅店、商店會直接面臨入境人數減少，衝擊大；雖然國內目前為二級警戒，但五倍券仍可使用至4月30日仍鼓勵民眾民眾搭配五倍券促進國內觀光。

觀光局副局長周廷彰11日也表示，觀光產業則會搭配行政院五倍券，觀光局也投入在國旅券上投入逾20億元，十分受到民眾歡迎，而旅館業也有品質提升方案、紓困補貼融資貸款。