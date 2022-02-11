民眾黨團今天召開記者會，批評政府無法有效平抑物價，更認為政府現階段凍漲，根本治標不治本；民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬回應，不要見樹不見林，這是一個經濟體的循環。

鄭運鵬說，這波物價上漲，可看出是跟著國際原物料、航運等上漲問題，各國都一樣，不是因為壟斷行為的漲價措施，不要見樹不見林，物價上漲牽動薪資上漲，基本工資已經調漲，行政院跟總統也帶頭呼籲民間企業跟著軍公教調薪，但基本物資上漲，確實會造成恐慌性囤積。

鄭運鵬說，台灣是資本主義的經濟體，不是共產主義，所以大多數物資必須仰賴進口，在這一波全球疫情影響下，台灣一支獨秀，連續兩年經濟成長率都破紀錄，上市公司的營收利潤也創高，而這一波物價上漲是跟著國際物價，包括航運、原物料等狀況，不只台灣有，其他國家也是，「並不是被操作、被囤貨壟斷所造成的漲價措施」。

鄭運鵬表示，政府推出6大措施穩定物價，且物價上漲薪水也會上漲，對國人來說是正面訊息。