高雄市前鎮警分局草衙派出所10名員警，在除夕拍攝「舞獅」賀歲片被記25支申誡，引發全台警界譁然，台南市警一分局文化派出所11日執行護童勤務時，也有警專實習生戴上老虎頭套，在學校門口跳舞高唱《二隻老虎》，引發警界議論。不過，文化所回應說，2名實習生都是自願的，目的是希望以律動兒歌為學童添福喝采。

今天是各國中小學的開學日，台南市16個警分局也同步啟動「護童專案勤務」。適逢虎年，文化派出所副所長王俊權不僅率員前往轄內建校40年的崇學國小執勤，在該所實習的警專生姚皓鈞、李俊諺2人，還在校門口戴上自製的福虎頭套，並以《兩隻老虎》律動兒歌跳舞，祝福小朋友們「如虎健壯、虎（福）你平安」。

不過，文化所的「護童宣導梗」影片傳開後，有眼尖的員警發現，影片中其他警員都沒有扮老虎，僅有2名實習生扮老虎，懷疑他們被強迫戴頭套跳舞；也有員警認為，此舉有損警察形象；不少員警更認為，高市警局才剛發生「舞龍」事件，執行護童勤務真的不需要「玩太大」。

王俊權強調，他自掏腰包買了6隻紙摺老虎頭套，其中有2隻老虎頭套是實習生折的，並強調實習生是自願參與護童宣導，還事先在派出所彩排過，並沒有強迫他們。