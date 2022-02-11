根據內政部統計月報資料顯示，去年繼承移轉棟數6.3萬棟創下歷史新高，而六都之中取得不動產的各類登記中，透過繼承取得比例又以北市最高，北市的繼承登記比例達18％，若與買賣登記的比例相較，北市每3件的買賣移轉登記的同時，也會有1件的繼承登記，反映人口老化與北市不動產的資產價值較高，北市透過繼承取得不動產的現象較為普遍。

不動產登記的各類移轉，包括最大宗的買賣，其次則是繼承、贈與、其他與拍賣，去年不動產的總移轉量約50.2萬棟，其中買賣34.8萬棟、繼承6.3萬棟、贈與4.5萬棟、其他4.2萬棟、拍賣4千餘棟等，10年前繼承移轉佔總量比例約8％，去年已經成長到13％，顯見隨人口老化，越來越多人透過繼承取得長輩早年打拚留下的不動產。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市一來人口老化繼承量大，二來房價水準高加上屋齡較老舊，部分購屋需求都往新北移轉，因此買賣移轉棟數量偏少，才出現繼承的比例位居六都之冠的現象。

統計資料顯示，北市去年的繼承登記數量約1萬棟，僅次於人口最多新北市的1.2萬棟，北市的繼承移轉登記佔北市移轉總量的18％，比例是六都之冠，比例最低的是人口相對年輕的桃園市，繼承移轉登記的比例約8％。

若對比買賣移轉登記與繼承移轉登記，台北市繼承移轉量約為買賣量的34％，比例遠高於新北的18％、桃園的11％、台南與高雄的17％等。

曾敬德表示，繼承與人口老化有密切關係，因此統計發現繼承的移轉或者未繼承的數量都創新高，越來越多人都遇到繼承的問題，光是財產分配就讓繼承變得複雜，又加上房地合一稅上路，繼承後的轉手出售稅制又變得更為複雜，民眾應該提前詢問專業人士做好規劃。