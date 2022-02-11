桃園市議會國民黨團11日召開「守護人民食安、國民黨全力把關」記者會，強烈譴責採政府不顧779萬人民「反核食」公投民意，一意孤行宣布核食解禁，藍營議員也點出，目前檢驗設備不足、校園須明文禁止核食；衛生局回應，已找到2間廠商願協助檢驗，會為食安做嚴格把關。

黨團總召徐其萬表示，2018年779萬票反對核食進口公投過關，行政部門就應該遵守，但蔡政府卻沒有經過任何協商、徵詢程序，也未與在野黨溝通就蠻橫開放；議長邱奕勝說，即便蔡政府一再強調福島食品安全無虞，但是在沒有資料證明核食是否安全、邊境檢驗能力尚未足夠前，不該貿然開放。

「行政命令逾越法律條例！」市議員舒翠玲痛批，2019年6月14日桃園市議會三讀通過桃園市食品安全管理自治條例第13條，明文規定福島5縣市核食不得進入桃園市販售，行政命令不可以逾越法律條例，要求民進黨政府必須遵從民主程序與民主機制，此外也有打算要增訂檢舉措施，呼籲民眾一同守護食安。

舒翠玲認為，衛生局目前僅有1部Hidex輻射食品快速篩檢儀，該快篩儀篩檢數量非常少，且只能篩檢有沒有輻射物質，沒辦法知道其含量，要求市府盡快再採購Hidex輻射食品快速篩檢儀，另外再增加1部純鍺監測儀，讓桃園市檢驗機制更為完善。

舒翠玲說，1968年車諾比核災事件後，即使經過30年，遠在千里之外的瑞士在野豬跟植物上都還能檢測出輻射物質銫137，銫137的半衰期為30年，即便到了2018年從奧地利進口到台灣的水果中也檢測到銫137，然而福島核災事件到現在不過10年，銫137含量應該還是在非常高的階段。

市議員黃敬平則說，必須防範核食進入校園，民進黨卻說校園沒有足夠經費不可能採購到日本核食，都是以校園經費拮据為由，認為不需要修法，但他覺得若連校園安全與食品安全保護措施都不做，還有誰還能夠信賴政府？希望市府能修改校園營養午餐共同採購契約，增訂禁止採購核食的規範。

對此衛生局表示，目前負責檢驗的實驗室位於中壢，有規畫要採購第2台Hidex輻射食品快速篩檢儀，至於純鍺監測儀的部分，由於純鍺監測儀因機器總重2公噸，須設置在獨立空間，且須為地下室或1樓沒有地下室的位置，尚在評估是否要採購，不過衛生局也強調，採檢量能絕對足夠。

衛生局指出，桃園預估檢驗量會到800件，其中600件會在中壢實驗室，以快速篩檢儀進行檢驗，如檢驗值超過機器設定值，將送委外廠商用純鍺監測儀再次確認，另200件做「一式兩份」，1份委外給2間廠商用純鍺監測儀檢驗，1份在桃園自行用快速篩檢儀檢驗，比較檢驗差別，可用來評估未來是否採購純鍺監測儀。