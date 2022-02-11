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高雄家庭群聚燒到砂石場 陳時中：來源待釐清

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增61例境外移入、18例本土個案。今高雄家庭群聚案燒到砂石場，新增12人確診，確診規模增至20人，經定序發現疑與高雄港群聚案有關。另板橋家庭、跨縣市家庭、手搖飲店、日翊物流也都有新增個案。

18例本土大部分都是新匡列，只有2例是在隔離期間檢出。本土個案分佈為高雄13例、新北3例、桃園2例。

指揮官陳時中表示，桃園今日新增個案主要是日翊物流延伸個案，是案19152的2名家人，其中案19558為隔離中的個案、案19585則是自主性隔離期間檢出，2人曾有大湳市場足跡，目前疫調仍在進行中；另龍潭小吃案今日監測期滿，至今累計9人確診，無新增個案，大同公司案則將在明日監測期滿。

至於新北市新增個案，板橋家庭群聚繼續打工妹男友媽媽確診後，今打工妹的男友（案19559）也確診，Ct值為36.3，男友媽媽2採後Ct值從34.3降至17，可能是剛剛染疫；汐止手搖飲店案中，再增1員工（案19525）染疫，累計2人確診。這名員工放假的時候曾去過南部，但是時間點比較久，疫調還在進行中；

而高雄、屏東、新北跨縣市家庭群聚案中，則新增2人確診。陳時中表示，本來該家庭中的3姐、4姐前2天確診，今日住在新北的大姊（案19526）以及住在高雄的5妹（案19521）也接續確診，這起群聚案共累計8人確診；

至於高雄家庭群聚案，截至昨日共8人確診，今再新增12人，確診規模增至20人，並延伸出砂石場群聚案。該群聚案中，大表哥（案19380）的女友（案19434）及女友媽（案19435）任職於一家砂石場。該砂石場老闆一家4口（案19524、19523、19528、19529），以及老闆非同住的姊姊、姊夫（案19522、案19527）確診。其中，老闆的小孩寒假期間曾赴台南聖功女中參與寒假活動。

此外，該砂石場員工（案19584）及4名家人（案19580-19583）今也染疫。而情侶檔中女友（案19434）的弟弟（案19530）今也確診。

陳時中表示，這個案子的來源待釐清，最早發病的是19382，思考上是從家庭群聚、情侶旅遊到砂石場延伸，但今日看到案19530曾在1月10日自中國大陸入境，入住旅館期到1月23日，現在才發病，時間難以解釋。這名個案的Ct值32，入住的房間在高雄港相關的陰轉陽個案的隔壁，時序上有相關，加上確診時間和入境時間甚遠，是否是源頭還需釐清。

由於這起群聚最初確診的3人，基因定序與高雄港相同，陳時中表示，這表示可能有相關，目前案19530時序上可以排除境外感染，但還需要進一步調查。由於個案Ct值高，定序困難，還需要看看二採結果。

至於今日新增境外移入個案，分別自美國(11例)、菲律賓(5例)、新加坡(4例)、印度(3例)、英國(2例)、澳大利亞、加拿大、韓國、孟加拉、墨西哥、法國、越南、德國、阿拉伯聯合大公國、緬甸及巴西(各1例)移入；另25例調查中。截至目前，國內共累計1萬9455例確診、130例空號、851例死亡。