國民黨雲林縣黨部今（11日）舉行「守護人民食安，國民黨全力把關」記者會，表達反對核食侵害國人健康的風險，絲毫不妥協的立場。雲林縣長張麗善11日受訪表示，她下鄉聽到民眾抱怨連連，認為政府罔顧民眾健康，對此她已指示衛生局加強查核。

國民黨雲林縣黨部主委陳瑞雄、縣議員李明哲、賴淑娞、斗六市代表會主席胡克勤主席、代表賴瑪玲出席記者會，抨擊民進黨政府開放日本福島核食進口，踐踏2018年公投有779萬反對進口的民意。

縣議員李明哲表示，2016年雲林縣議會提案修正「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」，要求日本及其他國家核災地區受輻射污染食品不得在雲林縣銷售通過，是全台第一個立法禁止福島5縣食品流通的縣，其他縣市議會後來也跟進修法，迄今多數民眾仍反對核汙染食品影響國民健康。

胡克勤表示，雲林等非六都政府沒有檢驗核食能力，完全不顧弱勢縣市民眾食的安全。

主委陳瑞雄說，國民黨將結合立法院黨團、縣議會黨團、民間力量，在中央全力推動《學校衛生法》修法，在地方要求縣政府落實《食品安全管理自治條例》相關規定，做好配套措施，清楚標示日本福島食品，並加強稽查，並明訂禁止校園使用核災區食品，捍衛學童及國人的健康。

雲林縣國民黨縣黨部縣議會反核食