據財政部資料，2021年以不動產交易增值核課的房地合一稅收大增，全國個人房地合一稅收共227.1億元，與2020年相比年增幅91%，六都繳稅王依然為台中市，總計47.4億元、年增幅75%，雙北雖然去年稅收不及高雄市，但跟前年相比台北市個人房地合一稅年增121%，新北市年增119%，房價最高的兩都增幅居冠六都。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，資金熱潮帶動及對於未來房價高漲的預期心理，去年不動產市場價量齊揚，部分區域房價已超越前波多頭高點，因此反應出售增值的房地合一稅再創上路以來新高，也顯示2016年以後房價成長的走勢。

去年六都個人房地合一稅，納稅大戶為台中市，全年個人房地合一稅47.4億元、年增75%，稅收第二名則是高雄市，全年34.2億元、年增68%，新北市全年27.9億元位居第三名，年增幅高達119%，台北市26.5億元，年增幅121%為六都中成長最多的都會區，桃園市23.3億元、年增幅91%，台南市21.5億元，年增幅86%。

郎美囡認為，儘管央行祭出四波選擇性信用管制，去年7月份房地合一2.0也啟動，市場上買氣依然相當活絡，除了低利率、資金動能強等因素外，營建成本走高、通膨風險增壓，市場普遍預期未來新案價格不墜，且有機會帶動周邊房價，另一方面也含有抗通膨的避險思維，提升買方購置不動產以及追價的意願，房價顯著上揚，出售的增值空間放大。

在各都的表現上，郎美囡表示，台中市因重劃區的供給量體大，且具有中科及建設、商場等話題，新案開價屢創新高，買方願意買單，帶動買氣也拉抬房價；高雄市近期以半導體廊帶吸納買盤，知名科技企業設廠成為在地房市強心針，預期今年仍能延續交易；而雙北雖然整體稅收未居冠，不過買方對於高單價、高總價的物件接受度提高，尤其蛋黃區頗受高端買方青睞，價格走揚讓房地合一稅增加。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，從政府不斷推出打炒房政策，顯示整肅不動產市場價格走高的決心，且資金逐步收緊，市場預期央行將跟隨各主要國家步調而升息，去年交易熱潮恐難延續至今年，不過利率仍位於歷史低檔，房價不易回檔，市場交易穩定發展。