由於新產品及半導體新客戶產品出貨放量，均熱片廠健策(3653)及散熱廠雙鴻(3324)今年第1季營運可望淡季不淡，兩家公司均預估，今年第1季將優於去年同期，創下歷年同期新高，今年業績均可望優於去年。

健策產品主要為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架四大產品，其中均熱片部分，公司均熱片產品客戶數量不斷增加，且幾乎所有客戶需求都往上增加中，去年均熱片年增約10%，而公司經過多年努力，拿下國際大廠均熱片訂單，預期今年第2季到第3季可望發酵，為健策營運再添新動能。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，由於均熱片訂單持續增加，健策預估，大園二廠將於2023年達滿載，公司也規劃興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

受惠於新產品及新客戶出貨挹注，健策1月合併營收為8.8581億元，較去年12月增加1萬6000元，年成長41.38%，再創單月歷史新高。

健策總經理林錦隆表示，明年營收成長幅度不會低於今年，毛利率亦可望因高毛利產品成長而正向看待。

半導體散熱需求殷切，且高速運算帶動液冷散熱需求，雙鴻挾是散熱廠中少數有氣冷也有液冷技術的公司，在半導體及高速運算佈局成果可望於今年陸續展現，加上非蘋智慧型手機品牌廠擴大採用VC(散熱板)，以及伺服器/商務NB/顯卡等產品線訂單良好，讓雙鴻今年業績看好。

雙鴻1月合併營收為14.84億元，年增10.72%，為單月歷史次高，亦是歷年同月新高；雙鴻表示，今年第1季營運有望挑戰歷年同期新高。

雙鴻董事長林育申表示，今年HPC+車用(EV)產品佔公司營收比重可望上看20%，預估2024年佔比達50%，公司目標是未來每年業績年成長15%到20%，2024年營收達到250億元。