小S相隔7年即將推出音樂作品。（犬象提供）

小S暌違7年即將推出音樂作品！今預告將以分身 「elephant DEE」無預警宣告將在今年推出全新企劃，更留下神秘「歐普斯博物館」限時徵人啟事，邀請粉絲們一起報名瀏覽這僅此一次的博物館之旅！而這項計畫是繼2014年elephant DEE推出首張同名專輯《elephant DEE》後醞釀近七年之久的大計畫，elephant DEE透露絕對讓大家驚奇不斷，並表示：「我覺得不止是一個驚喜，是一直驚喜連連。」

繼2014年elephant DEE以驚豔眾人之姿初登場，小S今年將以elephant DEE重返舞台，且這次帶來大計畫，限時開張「歐普斯博物館」邀粉絲報名加入。而進入「歐普斯博物館」的徵人啟事連結，能看見各種由elephant DEE組成的元素漂浮著，點進每個碎片即能進入不同的展間，令人好奇博物館裡到底是什麼神秘的展覽。elephant DEE說：「這個計畫在很久很久以前就準備好了，只是中間除了遇到疫情還有各種狀況，導致這個企劃一直無法順利誕生，再不久後終於能向大家公開，想到就很興奮也很期待。」

等待計畫正式公布的過年期間，elephant DEE也分享今年帶著家人一起到苗栗一個很不錯的露營區露營，小孩玩得很開心之餘，自己也在大自然中徹底放鬆，只是天氣非常冷；除此之外，她也到朋友家拜訪，全家人一起團圓飯、說吉祥話、領紅包，過了一個充滿年味的假期。