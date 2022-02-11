由《真心話大冒險》露西海爾、《逃出夢幻島》奧斯汀史托威爾攜手主演的愛情喜劇《黑特冤家》，改編自暢銷全球25國的浪漫愛情小說，其中最令粉絲津津樂道的是男女主角們永無止盡的鬥嘴，片中也將其原汁原味地搬上大銀幕，讓露西海爾及奧斯汀史托威爾完整呈現精彩又令人噴笑的唇槍舌戰，而2人也成功把現實世界的好交情轉變為銀幕上精彩的化學反應，讓許多書迷看完大讚。露西海爾也在訪談中提到，最難忘一場辦公室的「幻想戲」，讓她得以飛撲並「架拐子」壓制奧斯汀，「因為露西被片中的喬許徹底惹毛，所以可以演出了腦海中的幻想情節，真的太有趣了！」奧斯汀聽完也不禁笑著附和贊同。

不僅鬥嘴過程火花四射，導演也不忘在片中安排性感激情的情慾橋段，來滿足書迷的腦中的浪漫幻想，除了有電梯中擦槍走火的「火車便當式」激吻，以及高大挺拔的奧斯汀在床戲中展露巨肌及翹臀，預告中還小小曝光一段令人心癢的情色春夢，影片可見身著清涼睡衣的露西海爾側躺在床上，夢見宿敵同事喬許從背後來襲，摸臀輕咬耳朵的動作讓她不禁呻吟，驚醒後卻忍不住大爆粗口，短短幾秒畫面便引發觀眾無限遐想，讓人更加期待大銀幕中的完整呈現，對於這次充滿火花的合作，讓露西海爾自信表示：「我非常信任奧斯汀，也很相信他身為演員的專業，拍攝過程非常愉快。」奧斯汀也開心直呼：「拍完這部片後，我更加慶幸自己擁有露西這個好朋友。」該片今（11日）在台上映。