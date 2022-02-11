據「每日北韓」日文版7日引述「美國之音」報導，1名被派往中國大陸與其他國家執行任務的北韓駭客，因與上級意見不合而向聯合國難民署（UNHCR）提出庇護申請，卻遭到北韓情報人員綁架，這4個月來拘禁在北韓駐海參崴領事館內。

報導指出，這名軍官名叫崔劍哲(音譯)，畢業於金日成綜合大學。其隸屬於北韓陸軍敵後工程局(Enemy Engineering Bureau)第563部隊。由於擁有加密技術專長，其以資訊專家的身分派往中國大陸與其他國家，並持續進行資訊作戰。

敵後工程局主要負責對南韓的心理戰，崔上校可能參與對南韓的網路攻擊與虛擬貨幣的竊取。2013年11月12日，他以敵後工程局官員的身分參加北韓政治會議，並與其他與會人士一同和金正恩合影。

由於與上級意見不合，讓崔對未來的仕途毫無信心，因而於2021年7月試圖脫離北韓控制。當時，他前往UNHCR位於莫斯科的辦公室提出庇護申請；卻於9月20日晚上於海參崴遭到北韓的特務綁架。目前則被限制於北韓駐海參崴領事館內。

由於新冠肺炎大流行之故，北韓於2020年1月起關閉邊境，這讓崔上校仍滯留在俄國境內，無法遣返北韓。消息人士指出，北韓官員逮捕崔上校是因為他握有敵後工程局大量的駭客與反間諜資訊。

與北京無條件遣返脫北者回平壤不同；在俄國，脫北者若有人權組織的支援，在經過當地審判後就有機會轉至南韓等第三國。雖然俄國與北韓簽有引渡條約，但只要脫北者沒有明確的犯罪證據，就有機會不會被遣返回平壤。

不過，根據美國國務院2022年的報告，俄國與北韓相鄰的地方當局往往會因為平壤官員的賄賂，而將脫北者遣返北韓。