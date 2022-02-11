股神巴菲特（Warren Buffett）的投資組合裡，2021年表現最好的股票是哪一檔？不是蘋果（Apple），而是去年遭他大幅減持的富國銀行（Wells Fargo）。

巴菲特向來鍾愛銀行股，富國銀行即曾經是其愛股之一，並從1989年開始投資該銀行的股票，但在富國銀行爆發誤導投資人與做假帳等醜聞後，巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）到去年9月所持有的富國銀行股票從前一年的3.23億股大減至約67.5萬股，幾乎砍光所有持股。

外媒報導，根據美國市場數據公司資料顯示，富國銀行去年的總報酬率是61%，表現比波克夏投資組合裡的任何一檔股票都好，包括蘋果以及美國銀行。

波克夏即將揭露最新持股，報導指出，富國銀行股價大漲主要是有跡象顯示，執行長Charlie Scharf的經營取得成效，全年利潤在2020年驟跌後激增逾10倍，在24家美國大銀行組成的KBW銀行指數裡，富國銀從1年前的墊底跳升至排名第3。

一位從2018年起即建議買進富國銀行的Edward Jones分析師Kyle Sanders即表示，富國銀行解決監管問題的急迫性增加，以及表示要削減成本和支出，都確實做到了了，而這也是富國銀行長期以來首見有回報，但對巴菲特來說已經太晚了。