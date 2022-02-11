國民黨今天（11日）各議會大串聯，譴責政府開放核食，宜蘭縣議會國民黨團批說，前陣子公投反核四，結果行政院憑一紙行政命令就要開放核食，不顧民眾身體健康，議員陳鴻禧則呼籲宜蘭縣政府在3月議會提出追加預算，加強對核食、萊劑的稽查人員與設備，為人民健康把關。

議員楊弘旻說，2018年的公投民眾已經通過不要核食，民進黨政府不要每次都不顧慮人民的心聲。議長張建榮說，國民黨全體議員強力反對核食，縣府也一定要嚴格把關、審核，讓縣民能遠離核食。

議員陳鴻禧表示，守護人民的食安是我們的責任，希望縣府3月份提出追加預算，不管是檢驗設備、人員，我們要加強宜蘭縣的稽查，不只核食，稽查還包括萊劑，如業者有販售縣府必須透過網路等方式公告周知，來維護縣民的健康。

縣府祕書長林茂盛表示，縣府持續查驗含萊劑的豬肉產品與食品，今年會持續查驗能量、推動宜蘭縣拒用含瘦肉精肉品自主管理商店標章；對於議員的建議縣府予以尊重，也會盡快了解檢驗輻射儀器的費用與人力，但對於馬上要開放核食這件事，縣府對查驗食品輻射含量會加倍抽查與稽查，至於店家有販售是否公開其資訊，縣府會再研議。