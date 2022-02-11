國民黨今天全台各縣市議會黨團串連反對福島食品進口，並和各級民代跟地方政府討論學校衛生法，不讓學童吃到核食；民進黨立院黨團今批國民黨主席朱立倫為反對而反對；這不叫戰鬥，而是找碴。

民進黨立院黨團書記長陳歐珀指出，朱立倫為反對而反對，公投法30條規定，政府沒有牴觸公投法，也依照國際情勢，做出應有的因應跟處理。

民進黨立院黨團鄭運鵬說，2018年郝龍斌所提的公投提案，指重大決策之創制，此案確實通過，但是這樣政策創制依照公投法就是兩年，現在兩年效力過後，不需要新的公投案，想用後令壓前令。

他說，除了這一案，當年公投也通過要求台電減少火力發電1％，用其他的方式來替代，政府及台電都做到了，國民黨在朱立倫的帶領下要正常一點，對法律及政策要了解，不要提出一些似是而非的謬論，被牽著鼻子走，這不叫戰鬥，而是找碴。

至於輻射污染食品進校園；民進黨立委林靜儀說，台灣不會進口核食，學校衛生法明定，學校要用在地優良產品，國民黨錯假訊息上次美豬時就玩過了，對於核食或輻射超標產品，光是成本就非常天方夜譚，國民黨不要魚目混珠。

林靜儀表示，國民黨執政的台中市府大作秀，曾主張要測量進口美豬中的萊劑，但測了很久都沒測到，她呼籲未來進口福島食品後，各縣市府不要造成廠商跟民眾困擾。

她強調，妳飛到日本去大家就吃得很開心的東西，怎會變成你到台灣就不能吃？或不是國民黨的人時可以吃，變成國民黨員時就不能吃？這種邏輯相信多數民眾都不會接受。