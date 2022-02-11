上海35歲出軌韓姓女子，戀上比自己小8歲、沉迷賭博的畢姓網友，明知被騙，還耽溺親密關係，先後被騙了370餘萬元（人民幣，下同，約合新台幣1610萬元）。經上海法院審理，以詐騙罪判處畢某有期徒刑11年6個月，併科罰金人民幣10萬元。

《上海法治報》報導，2019年4月，與丈夫關係一直不好的韓姓女子，通過網路交友軟體認識了比她小8歲的畢某，兩人認識不久後談起了戀愛。確定關係後，畢某開始頻繁向韓女借款，短短3個月就借了86萬元。韓女父親得知此事後，帶著女兒一同前往畢某家中追討債務。當天，韓父與畢母簽署了一份《還款協定》，約定由畢母代為償還債務。本以為帳目算清，兩人之間不再有糾葛。但韓女「戀愛腦」發作，不僅與畢某繼續保持親密聯繫，還在畢某以各種理由提出借款時，仍不斷給予錢款，截至案發，韓女共借了畢某370餘萬元。

報導稱，畢某借款理由五花八門，有開車撞了人要賠錢、自己生病受傷要支付手術費用、酒後把人打傷要賠錢……這些借款的理由並不高明，但是沉醉於愛情中的韓女卻是深信不疑。面對畢某的各種花言巧語，她深陷其中，不僅拿出了自己的存款，還先後通過網貸給畢某某錢款。

畢某某想方設法從韓女士處借錢，最後卻將所借錢款全部用於賭博，揮霍一空。韓女不僅因此失去了家庭，為了填補畢某某這一無底洞，她還背負了巨額的債務，只得將房子賣了。

寶山區檢察院經審查認為，畢某以非法占有為目的，虛構借款事項，騙取他人財物，數額特別巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，以詐騙罪對其提起公訴。法院經審理以詐騙罪判處畢某某有期徒刑11年6個月，併科罰金人民幣10萬元。